شكرا لقرائتكم خبر عن تامر شلتوت لـ"كلام ستات": دورى فى "حكايتى" استفز الجمهور..وكان "غلس أوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان تامر شلتوت، إن دوره فى مسلسل "حكايتى"، كان سبب فى هجوم الجميع عليه وانتقاده لما يقوم به خلال العمل الفنى، وتابع: "لدرجة أن أمى قالت ليه كدا يا أبنى"، مشدداً على أنه نجح فى استفزاز الجمهور بهذا الدور.

وأضاف "شلتوت"، خلال حواره ببرنامج "كلام ستات"، الذى تقدمه الفنانات نهال عنبر، وهيدى كرم، وندى رحمى، عبر قناة "on e": "دورى فى حكايتى كان غلس أوى ..وبعدين أنا مفهمتهوش فى الأول وعند التطبيق كان صعب شوية".

وأكد "شلتوت" أنه تعرض لمواقف محرجة كثيرة فى الشارع بسبب طبيعة الدور، بلغت حد التهديد غير الجدى فى البعض منها، وتابع: "قلت لأمى تعالى نعمل عمرة وإحنا كل شوية واحد يقول ما أنت كويس اهو يا ابنى".

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