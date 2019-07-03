هل يتبنى جيرارد باتلر طفلا يتيما من أفريقيا؟.. اعرف تفاصيل القصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يتبنى نجم هوليوود الشهير جيرارد باتلر طفلا من أفريقيا؟.. تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية، إلا أن موقع "جوسيب كوب" نفى تماما ما تردد، رغم نشر الكثير من التقرير التى تؤكد الخبر وذلك بعد التواصل مع إحدى المقربين من باتلر.
بدأت الشائعات فى الانتشار بعد نشر موقع " National Enquirer " تقرير يؤكد أن جيرارد باتلر البالغ من العمر 49 عاما يضع خطة تبنى "سرية"، وقد أكد مصدر للموقع أن جيرارد يحب الأطفال والأطفال المحتاجين لديهم مكانة خاصة فى قلبه، وقد قضى باتلر الكثير من الوقت مع الأيتام المضطربين فى شرق إفريقيا وهو يتطلع الآن إلى فعل المزيد من أجل طفل محتاج".
وأضاف المصدر أن النجم الشهير فى طريقة للتبنى إلا أن الأمر يحتاج بعض الوقت، لكنه على استعداد لعمل أى شيء وذلك لضمان أن يكون للطفل فى مكان آمن ومستقر للعيش فيه".
وأكد موقع "جوسيب كوب" أن موقع " National Enquirer " الذى نشر الشائعة كان السبب وراء نشر شائعات مماثلة وهو عن تبنى أشهر النجوم للأطفال ومن ابرزهم جنيفر أنيستون وجوينيث ستيفانى وبليك شيلتون.
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