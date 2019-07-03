حسن الرداد يحيي الذكرى الـ16 لوفاة شقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان حسن الرداد مجموعة من الصور تجمعه بشقيقة فادي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ليحيي بها الذكرى الـ16 لوفاته.

وعلق الرداد على الصور: "حبيبي، بدأت أخوتنا بمشاركة كل شيء وليس فقط ملابسنا، مشاركة حب آبائنا ومشاركة منزل ومشاركة لحظات عزيزة، لقد فقدتك على الأرض ولكن السماء اكتسبت روحًا جميلة، الراحة في سلام يا أخي ، حتى نلتقي مرة أخرى، إن شاء الله".

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وتابع الفنان حسن الرداد: "الذكرى الـ16 لوفاة شقيقي فادي الرداد، أرجو قراءة الفاتحة على روحه والدعاء له".

يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن الرداد مسلسل "الزوجة 18" الذى عرض فى رمضان الماضي وشارك فى بطولته كوكي وسلوى خطاب ومحمود البزاوي وآية سماحة وهيدي كرم وناهد السباعي.