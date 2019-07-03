بـ5 أسئلة.. كريم فهمي يدافع عن مروان محسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان كريم فهمي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام" صورة للاعب مروان محسن، مهاجم منتخب مصر والنادي الأهلي.

وكتب فهمي: "الناس اللي بتنتقد مروان محسن محتاج اسألهم كام سؤال، 1- انت بتفهم كورة؟ 2- لو بتفهم طب تعرف إن مروان مفيش حد من خط النص بيوصلوا كورة؟ 3 - طب تعرف لو أحسن مهاجم في العالم مش هيعمل حاجه بطريقة لعب إجيري أو كوبر اللي قبله".

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وأضاف فهمي: "4- تعرف إن مش وقت انتقاد لأي لعيب ولا للجهاز لأنه مش وقته؟، أنا شخصيًا بدعم مروان محسن لأني شايف تحركاته هايلة وعنده روح كواحد لعبت كورة 10 سنين في أندية ومنتخب، عشان محدش بس يقولي ايه اللي فهمك في الكورة، وآخر سؤال ياللي بتنتقد مروان إنت بتفهم في الكورة؟".

يُذكر أن المنتخب المصري يخوض يوم السبت المقبل مباراته في دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا في التاسعة مساءً.