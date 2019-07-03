مصطفى حجاج عن تريزيجيه: "بحبه لله في لله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

عبر الفنان مصطفى حجاج عن حبه الشديد للاعب منتخب مصر محمود تريزيجية، ونشر صورته عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق حجاج على الصورة: "أقسم بالله بحبه لله في لله، ربنا يوفقك يا كابتن إن شاء الله، إنت والمنتخب يارب، ادعوله يا جماعة".

يذكر أن المنتخب المصري يقابل جنوب أفريقيا، يوم السبت المقبل في منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.