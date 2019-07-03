رامي مالك: "اشترطت عدم تجسيد إرهابي في جيمس بوند.. وأعتبر نفسي نسخة من المصريين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان رامي مالك عن حقيقة دوره في فيلم "BOND 25"، مع الفنان العالمي دانيال كريج، والمقرر عرضه عام 2020.

وقال مالك، في تصريحات لصحيفة الإندبندنت البريطانية إنه يجسد في الفيلم دور شرير، ولكن هذه الشخصية لن تكن إرهابية، أو تستخدم الدين كوسيلة أو مبرر للجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية.

وتابع مالك: "في أثناء جلستي مع المخرج كاري فوكوناجا، واشترطت عليه عدم لعب الشخصية الشريرة من ناحية الدين"، مشيرا إلى أنه لا يمكنه تجسيد أي عمل ارهابي يرتبط بالدين، هذا الأمر لا يجمعه يستمتع في أثناء التصوير.

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وأضاف مالك" أنا مصري، واستمتعت بالموسيقى المصرية، وأحب عمر الشريف، وأشعر بأنني مرتبط بشكل كبير مع هذه الثقافة الموجودة داخل الشعب المصري، الذي أعتبر نفسي نسخة منه".

جدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة، كما انضم للجزء المنتظر الممثل لأبوين مصريين رامى مالك الذى فاز بالأوسكار الأخيرة.