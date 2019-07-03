بدرية طلبة لـ"الخليج 365": "أستكمل دوري في فالنتينو 15 سبتمبر.. وأنتظر عودة الأوضة الضلمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قالت الفنانة بدرية طلبة، إنها تعود لاستكمال تصوير دورها في مسلسل فالنتينو، مع النجم عادل إمام، يوم 15 سبتمبر المقبل.

وأضافت بدرية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنها انتهت من تصوير 15 حلقة بالعمل الدرامي، المقرر أن يشارك في موسم رمضان 2020.

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ومسلسل "فالنتينو" بطولة عادل إمام وداليا البحيري ودلال عبد العزيز وعمرو وهبة ورانيا محمود ياسين ووفاء صادق وبدرية طلبة وهدى المفتي وسليمان عيد وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

وعلي جانب آخر، أوضحت بدرية أنها تنتظر عودة تصوير فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة"، لافتة إلى أن الجهة المنتجة لم تحدد موعد عودة التصوير، بعد أن تم تصوير يوم واحد فقط قبل شهر رمضان ثم توقف العمل لانشغال المخرج محمد سامي بمسلسل "ولد الغلابة" وفريق العمل بأعمالهم التي شاركوا فيها في دراما رمضان الماضي.

فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة" بطولة أكرم حسني، ونور اللبنانية، وبيومي فؤاد، وتأليف كريم حسن بشير، وقصة وإخراج محمد سامي، وإنتاج وليد منصور.