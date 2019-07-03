"ابن شيخ أزهري ومات نجله.. ولجأ للإنتاج لهذا السبب".. حكايات علاء مرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

يحتفل اليوم الفنان علاء مرسي بعيد ميلاده، إذ وُلد مرسي في مثل هذا اليوم 3 يوليو، ليصبح واحد من أكثر أبناء جيله تواجدا في السينما والمسرح والتليفزيون، ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان علاء مرسي.

ونرصد لكم في هذا التقرير:

- اسمه الكامل علاء محمد مرسي الدمراوي، وُلد في مدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ في عام 1965.

- عاش علاء مرسي لفترة من حياته مع عائلته في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، ثم عاد إلى مصر وواصل الدراسة فيها.

- حصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية.

- قدم في السينما أفلام من أبرزها "الفرح، كباريه، الطريق إلى إيلات، الحرب العالمية الثالثة، كركر"، ويعرض له حاليا فيلم قهوة بورصة مصر.

- شارك في عدة مسلسلات أبرزها "أبو ضحكة جنان، من الذي لا يحب فاطمة، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، الواد سيد الشحات".

- توفي ابنه أحمد في حادث سيارة، وأوضح مرسي، خلال لقائه مع الإعلامية رشا الخطيب في برنامج "السرداب" المعروض عبر فضائية "المحور" أنه كان مرتبط في نفس التوقيت بعرض مسرحية، وقلت وقتها: "إنا لله وإنا اليه راجعون، الله يرحمه ويبقى شفيع ليا عند ربنا".

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برنامج السرداب



- قال في برنامج "كلام ستات" إن وفاة ابنه كانت محنة كبيرة ولكنه خرج منها بخبرة، مشيرا إلى أن الفقد يعطي خبرة كبيرة للإنسان.

محنة رحيل ابنه



- له ثلاثة أبناء هم مريم ومحمد وفاطمة، بخلاف ابنه الذي توفي.

- حصل على جائزة أحسن ممثل من مسرح الثقافة الجماهيرية وأحسن ممثل في مهرجانات المسرح العربي في أكاديمية الفنون لأعوام متتالية.

- له تجارب في اﻹخراج المسرحي منها إخراج مسرحيتي الطرطنجي وقروب بو خلي، وأخرج فيلم "بوقة فقارة" في الإمارات العربية.

- صرح للإعلامية ياسمين سعي أنه يعمل في التأليف والإنتاج حاليا، لأن مهنة التمثيل غدارة، قائلا:"مش عاوز أمد إيدي لحد عشان أشتغل، الإنتاج فكرة".

- هو ابن الشيخ مرسي الدمراوي الذي كان من علماء الأزهر الشريف.

- شارك ابنه محمد في فيلم " قهوة بورصة مصر" وظهر على أفيش الفيلم.