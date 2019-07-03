بعد موقف إنسانى له.. أحمد السعدني: أطفال الشوارع مسئولية المجتمع كله

قام الفنان أحمد السعدني بموقف إنساني، إذ أن بائعة مناديل في سن الطفولة طلبت أن تتصور معه وليس لديها موبايل، فقام بتصويرها، ونشر الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق قائلاً: "أطفال الشوارع مسئولية المجتمع كله".

يذكر أن الفنان أحمد السعدني شارك مؤخرا في بطولة مسلسل "زي الشمس"، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة كل من دينا الشربيني، أحمد داود، جمال سليمان، عمر السعيد، ريهام عبد الغفور، سوسن بدر، ليلى عز

العرب، أحمد مالك، آدم محمد سمير، ملك حسن.