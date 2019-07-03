شاهد.. ويزو تثير الجدل بإحدي شواطئ شرم الشيخ

نشرت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها على الشاطئ خلال إجازتها الصيفية، التي تقضيها في مدينة شرم الشيخ.
ارتدت دينا محسن (ويزو) فيالصورة، بنطال وبودي كحلي اللون مع جاكيت أحمر خفيف، وظهرت مبتسمة كعادتها، ليعرب الجمهور عن إعجابهم بالصورة التي أثارت بها الجدل.
وعلقت ويزو على صورتها قائلة: «أحلى مكان في الدنيا .. #شرم اللولو»، لتنهال عليها التعليقات من متابعيها الذين أبدوا إعجابهم بالصورة.
كانت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ "ويزو"، قد احتفلت في آخر مارس الماضي، بعيد ميلاد ابنها الأول "إسماعيل" من زوجها شريف حسني، بحضور عدد من أصدقائها.
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