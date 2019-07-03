احتفلت شبكة صوت العرب اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها الـ 66 وتواجدها بشكل أساسي كأحد أعمدة الإعلام المصري منذ نشأتها. حيث قالت الإذاعية لمياء محمود رئيس شبكة "صوت العرب" خلال تصريحاتها لـ "بوابة الوفد"، أنها تسعى دائماً لتحقيق المزيد من النجاحات داخل الشبكة والوصول إلى جميع مستميعها فى الوطن العربي. "بوابة الوفد"، أنها تسعى دائماً لتحقيق المزيد من النجاحات داخل الشبكة والوصول إلى جميع مستميعها فى الوطن العربي. Advertisements وأضافت لمياء أن صوت العرب رحلة إذاعية إستمرت 66 عامًا بريادتها وتميزها بين جميع الإذاعات المصرية. وتم الاحتفال بعيدها الـ 66 داخل قاعة الأمانة بالهيئة الوطنية للإعلام بحضور الإذاعية لمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب والدكتورة هبه شاهين وعدد من الأساتذة والمستشارين العرب والعاملون بالشبكة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. رئيس صوت العرب: إذاعتنا تحافظ على ريادتها في الوطن العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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