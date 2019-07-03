خالص تعازينا في مصابكم .. هاني رمزي ينعى نجل حاكم الشارقة

حرص الفنان هاني رمزي على نعي الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل حاكم الشارقة، من خلال منشور عبر تطبيق الصور على موقع التواصل " انستجرام ".
ونشر هاني رمزي صورة لـ نجل حاكم الشارقة الإماراتية، وعلقعليها قائلًا: «خالص تعازينا في وفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمى ابن صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، خالص تعازينا في مصابكم ورحم
وكان ديوان حاكم الشارقة قد نعى وفاة الشيخ خالد، نجل حاكم الإمارة، سلطان بن محمد القاسمي، والذي توفي في بريطانيا، يوم الاثنين 1 يوليو 2019.
وتقرر إعلان الحداد الرسمي العام في البلاد وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة 3 أيام، اعتبارا من وقت وصول الجثمان والصلاة عليه.
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