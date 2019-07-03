8.5 مليون دولار إيرادات فيلم Aladdin في الإمارات

حقق فيلم Aladdin إيرادات بلغت 8.5 ملايين دولار، وذلك فى دور العرض الإماراتية.

الفيلم يعد إعادة لإنتاج الفيلم الكرتونى الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، والذى طُرح تجاريًا عام 1992.

فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل المصرى

مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتي لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية الجنى.

ويجمع العمل بين العديد من عوامل النجاح منها "قصة الفيلم المشوقة، والرقص، والغناء" إضافة إلى نجومية ويل سميث.

وتعتبر مشاركة مينا مسعود فى الفيلم إضافة جديدة لرصيد المصريين ممن رفعوا اسم مصر فى المحافل السينمائية العالمية خاصة بعد ما مثله رامى مالك من إضافة لأبناء مصر فى الخارج.