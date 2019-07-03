مصطفى حجاج لـ تريزيجيه : أقسم بالله بحبك لله في الله

واصل الفنان مصطفى حجاج نشر تعليقاته حول مباريات المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. وأعرب حجاج عن إعجابه بأداء اللاعب محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر والمحترف بنادي قاسم باشا التركي، ونشر صورة اللاعب عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" وعلق عليها، قائلا: "اقسم والمحترف بنادي قاسم باشا التركي، ونشر صورة اللاعب عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" وعلق عليها، قائلا: "اقسمبالله بحبه لله في الله". وتمنى الفنان مصطفى حجاج التوفيق للاعب والمنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وكتب "ربنا يوفقك يا كابتن ان شاء الله انت والمنتخب يارب يارب .. ادعوا له يا جماعة". Advertisements

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