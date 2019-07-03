شاهد.. إطلالة نيللي كريم في مهرجان منارات الدورة الثانية

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة إطلالتها من مهرجان منارات الدورة الثانية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". يذكر أن الفنانة نيللي كريم شاركت سابقا في بطولة مسلسل "اختفاء"، وهو من تأليف أيمن مدحت، وإخراج أحمد مدحت، و بطولة كل من محمد ممدوح، هشام سليم، سناء شافع، إنعام سالوسة، رانيا منصور، منير مكرم، عبدالرحمن أبو زهرة. Advertisements

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