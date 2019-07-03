عزت أبوعوف.. «النبيل» يسكن مدينة الموتى

تعلم الالتزام منذ الصغر.. وتحمل مسئولية أربع بنات بعد رحيل والده

توهج فى السينما والغناء.. ونجح فى تقديم البرامج التليفزيونية

أرشيفه الفنى يضم 120 عملاً.. وأحدث طفرة فى مهرجان القاهرة السينمائى

دموع الناس فى جنازة الفنان عزت أبوعوف، صوره التى احتلت مواقع التواصل، كلمات العزاء التى ملأت الدنيا.. علامات وأمارات تؤكد أن «الموت لا يوجع الموتى لكنه يوجع الأحياء» مات الطبيب الفنان بعد صراع مرير مع المرض، ذهب إلى المدينة التى سبقه إليها صديقه نور الشريف وحبيبة عمره «فاطيما».

رحيل الفنان الكبير جعل الحزن يخيم على مصر كلها، صحيح أنه لم يحتل مربع البطولة المطلقة ذات يوم، ولم يكن رهاناً لشركات الإنتاج، لكنه نجح بشخصيته الهادئة وموهبته الصادقة فى احتلال قلوب الجماهير، رغم سنوات عمله الطويلة فى عالم الفن لم ينجح فى تكوين ثروة تسمح له بالراحة من العمل وقتما يشاء.

كان والده «أحمد شفيق أبوعوف» واحداً من الضباط الأحرار ورغم حياته العسكرية كان عاشقا للفن ومرهف الإحساس، رأى عزت أبوعوف، جمال عبدالناصر كثيراً وكان الرئيس الراحل يداعبه ويحبه، وشاءت الأقدار أن يعرف المرض الطريق إلى جسد والده، الأمر الذى أجبره على البقاء فى السرير عدة سنوات ثم رحل عن الحياة ولم يترك خلفه أى شىء تعتمد عليه الأسرة فى مواجهة الظروف الصعبة.

وجد الفنان نفسه فى مأزق كبير خاصة أن الدولة عاقبت والده بسبب مواقفه السياسية ورفضت صرف معاشه رغم انتمائه للضباط الأحرار ودوره البرلمانى البارز فى ذلك الوقت.. أمام هذه الظروف الصعبة اضطر أبوعوف للعمل فى مهن مختلفة لمساعدة أمه فى تدبير شئون الحياة وتربية شقيقاته اللاتى أصبحن أمانة فى عنقه بعد رحيل الأب، حصل على بكالوريوس الطب ولم يمارس دور الطبيب وراح يبحث عن فرصة يعبر من خلالها إلى قلوب الجماهير، كان مؤمناً بموهبته وفخوراً بعشقه للموسيقى.

حب الموسيقى وعلاقته بـ«عمر خيرت»

يحكى الفنان الراحل عن تلك الرحلة قائلاً: كنت عاشقاً للموسيقى ويوجد حلم كامن تحت جلدى وهو احتراف الغناء والتأليف الموسيقى، غضبت أمى فى أول الأمر لأنها كانت تتمنى أن أصبح طبيباً مشهوراً ولكن بعد إلحاح بدأت تقتنع أن الموسيقى هى الرئة التى أتنفس من خلالها، التقيت بـ«عمر خيرت وعمر خورشيد» وقمنا بتكوين فرقة موسيقية وبدأنا العزف فى الشوارع والميادين داخل مصر على غرار الفرق فى أوروبا، لكن تعرضنا لهجوم كبير لدرجة أن البعض

قال إن الفرقة أبطالها شباب يهود وتعرضنا للضرب فى بورسعيد، كان الأمر مضحكاً ولم تنجح الفرقة ومضى كل منا فى طريق بعيد عن الآخر، بعد ذلك قمت بتأسيس فرقة الـ«فور إم» واعتمدت على شقيقاتى ونجحت الفرقة وصنعنا أغانى جميلة وأصبحت موضة فى وقتها.

ارتدى الفنان ثوب الرجولة مبكراً وراح يهتم طوال هذه الرحلة بتعليم شقيقاته الأربع، وأسس فرقة الـ«فور إم» واعتمد على ظهور شقيقاته بجانبه، وبعد ذلك توقفت الفرقة بسبب انشغال كل واحدة بحياتها الخاصة ولذا قرر احتراف التمثيل وكانت البداية مع المخرج خيرى بشارة من خلال فيلم «آيس كريم فى جليم» إنتاج عام 1992 وتوالت أعماله الفنية وشارك فى أدوار مهمة ووقف أمام نجوم من العيار الثقيل وبالرغم من كل ذلك لم ينجح فى عمل ثروة.

6 سنوات فى القاهرة السينمائى

تولى الفنان عزت أبوعوف منصب رئيس مهرجان القاهرة السينمائى عام 2006 وشغل المنصب سبع دورات متتالية واستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا، ونجح أيضاً فى استضافة نجوم عالميين أثناء توليه رئاسة المهرجان، وبعدما قامت ثورة يناير قرر أن يترك المهرجان ويغادر المنصب رغم تمسك المسئولين بوزارة الثقافة به لكنه قرر أن يغادر تاركاً الفرصة لشباب جدد يمتلكون فكرا جديدا وآليات أفضل، هكذا كان يفكر الراحل عزت أبوعوف.

صدمة العمر

نجح الفنان الراحل فى احتلال قلوب الملايين بأعمال فنية رائعة وأفلام مهمة منها «طيور الظلام» أمام الزعيم عادل إمام، و«حرب الفراولة» و«أرض الخوف» و«عبود على الحدود» و«امرأة هزت عرش مصر»، وشارك فى أعمال درامية رائعة منها «هوانم جاردن سيتى» و«الرجل الآخر» و«ظل الرئيس».. وشارك الفنان عمرو دياب فى بطولة فيلم «آيس كريم فى جليم» ووقف بجانب تامر حسنى فى فيلم «عمر وسلمى» وكان يمتلك روحاً كوميدية رائعة.

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فى عام 2012 تعرض الفنان عزت أبوعوف لصدمة كبيرة حيث رحلت زوجته فاطيما عن الحياة وتركت خلفها ميراثا كبيرا من الحزن، كانت بالنسبة له حب عمره وشريكة حياة عاشت معه 37 عاماً، ولذا تأثرت حالته الصحية بعد رحيلها، واضطر للزواج من مديرة

أعماله وتدعى «أميرة» ليس بحثاً عن سعادة مفقودة أو رغبة فى بناء حياة جديدة ولكن بحثاً عن امرأة تؤنس وحدته وتلبى له احتياجاته بعدما تمكن منه المرض.. أجرى الفنان الكبير عملية لتغيير شريان حيوى بالقلب فى عام 2012 ومنذ شهر ساءت حالته الصحية وحدث له هبوط فى ضغط الدم أدى إلى ارتباك كل وظائف الجسم ودخل العناية المركز على أثر كل ذلك ولم يكتب له القدر الخروج للحياة من داخل هذه الغرفة حيث فارق الحياة وعمره 71 عاماً.

وكان آخر ظهور للفنان الكبير عزت أبوعوف على الشاشة فى شهر رمضان الماضى مع المطرب عمرو دياب، فى إعلان لإحدى شركات الاتصالات، أما آخر عمل فنى شارك فيه كان الجزء الثانى من مسلسل «الأب الروحى».

كيف كان يرى مشواره الفنى

يتفق جميع النقاد والجمهور أيضاً على أن عزت أبوعوف يمتلك الحضور ومتعدد المواهب، فإلى جانب نجاحه فى الغناء والموسيقى أتقن التمثيل وصار بمرور الوقت وتعدد التجارب ممثلا كبيرا وقادرا على تغيير نغمة أدائه بشكل مستمر، تضم قائمة أعماله الطويلة أفلاما ومسلسلات ومسرحية وحيدة هى «بودى جارد»، رغم عطائه الفنى الحافل كان ينتقد ذاته ويلوم نفسه على المشاركة فى بعض الأعمال وكان يبرر ذلك بأنه مثل أى إنسان عادى لديه واجبات والتزامات والفلوس شىء مهم ودفعته فى بعض الأوقات إلى المشاركة فى أعمال لا تشبع غروره كفنان، كما كان يرى أنه شارك فى أعمال سطحية على سبيل المجاملة لأصدقائه وندم على ذلك كثيراً.. رحل الفنان الكبير عن عالم الأحياء ولكن من المستحيل أن يسقط من ذاكرة الجمهور، لأن سجله حافل بالعطاء الفنى ويشهد له كل أعضاء الوسط الفنى بأنه كان إنسانا راقيا ونبيلا ولا يعرف الغيرة أو الحقد، انتقل إلى مدينة الموتى وترك مرارة الفراق لكل محبيه، ترك مكاناً شاغراً من الصعب أن يأتى شخص آخر ليجلس مكانه ويملأ هذا الفراغ.. عزت أبوعوف نموذج لفنان حقيقى عاش ملتزماً ورحل محاصراً بحب كبير من الجمهور ومن زملائه فى الوسط الفنى.

قالوا عنه

روجينا: وداعاً صاحب أطيب وأحن قلب فى الدنيا.. وداعاً الأخ والصديق وداعاً أعز الناس إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

حلا شيحة: البقاء لله رحل الجميل الذى لن يتكرر.

إسعاد يونس: وداعاً الصديق الغالى والفنان القدير الدكتور عزت أبوعوف.. الطيبون يرحلون تباعاً إنا لله وإنا إليه راجعون.

محمد إمام: البقاء لله فى وفاة الفنان الكبير الله يرحمه ويصبر أهله.

وفاء عامر: كانت الابتسامة جزءاً من ملامحه ربنا يرحمه ويغفر له.

نبيلة عبيد: أشعر بالحزن البالغ، كان صديقاً غاليا وفنانا متعدد المواهب.. البقاء لله ربنا يرحمه.

دنيا سمير غانم: ربنا يرحمه كان من أطيب وأنقى الناس الذين تعاملت معهم فى حياتى.

هانى رمزى: الله يرحمك يا أعز وأغلى صديق يا أجمل فنان وإنسان عرفته.. فراقك صعب أوى لكن هى الدنيا كده ربنا يصبرنا.. مع السلامة يا حبيبى.