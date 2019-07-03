بعد انشغاله بموسيقى الممر.. عمر خيرت مع جمهوره فى دار الأوبرا

ليلة استثنائية قضاها الموسيقار العالمى عمر خيرت مع جمهوره أمس فى دار الأوبرا بعد غياب شهرين بسبب انشغاله بتأليف موسيقى فيلم "الممر". وسادت حالة من الهدوء والصفاء على الجمهور وهم يستمعون لمختاراته الموسيقية بإصغاء شديد وهو يعزف .. وكعادته بدا خيرت متالقا وهو يقدم جرعته الموسيقية الفريدة وحرص على مخاطبة جماهيره الذين تفاعلوا معه موجها لهم التحية أكثر من مرة وهو يتجول بين معزوفاته. الموسيقية الفريدة وحرص على مخاطبة جماهيره الذين تفاعلوا معه موجها لهم التحية أكثر من مرة وهو يتجول بين معزوفاته. وبإبداعه المعهود جسد خيرت ألوان من المشاعر الإنسانية بأنامله ونغماته التى رفعت من معنويات وروح 1200مشاهد _ سعة المسرح _ ليرفع الحفل شعار كامل العدد على مدار يومين متتالين طالبة فيهما محبوه بإعادة برنامج الحفل أكثر من مرة. وكان خيرت متشوقا للقائهم وبدا فى أجمل حالاته بحضوره الجذاب وبإحساسه وبفرقته التى نفذت المقاطع الموسيقية بمنتهى الحرفية، كذلك كان الجمهور متشوقا للقائه كعادته ويغنى مع معزوفاته بلا توقف حتى نهاية السهرتين التى رفعت شعار كامل العدد.

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