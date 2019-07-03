تيم حسن يبدأ التجهيز للجزء الرابع من «الهيبة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأت شركة سيدارز للإنتاج الفنى، لمالكها المنتج اللبنانى صادق الصباح، التحضير للجزء الرابع من مسلسل «الهيبة» لعرضه في سباق دراما رمضان القادم 2019.

وعرضت فضائيات MBC مصر الجزء الثالث من المسلسل في شهر رمضان الماضى، وحقق العمل نجاحًا ملحوظًا في مصر والبلاد العربية.

وكان الجزء الثالث من مسلسل «الهيبة» شارك في بطولته كل من تيم الحسن، سيرين عبد النور، ومنى واصف، ورفيق على أحمد، وعبدو شاهين، وعويس مخللاتي، واّخرون، وهو من إنتاج شركة الصباح، وإخراج سامر برقاوى.

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وعلى جانب أخر، ترددت الكثير من الأنباء خلال الفترة الماضية عن تعرض الفنان السوري تيم حسن وزوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني لحادث سير خلال تواجدهما في الإسكندرية.

الفنان السوري خرج عن صمته لينفي صحة هذه الأنباء تماما، حيث كتب، على حسابه على “الفيس بوك”: “كل ما تم نشره عن تعرّضي لحادث سير هو كَذب و افتراء من صفحات .. يشهد لها التاريخ بتحريف الواقع السوري الداخلي !”.

تعليق تيم حسن طمأن جمهوره على سلامته وسلامة زوجته الإعلامية، بعد أن أثارت هذه الشائعة قلقهم بشكل كبير.