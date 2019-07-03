تقارير: مانشستر يونايتد يرفض عرضا جديدا من إنتر ميلان لضم لوكاكو

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علي البحيريالثلاثاء 2019/7/2 10:58 مساء بتوقيت أبوظبي
روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد
كشفت تقارير صحفية إيطالية رفض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عرضا جديدا من نادي إنتر ميلان الإيطالي لضم مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكر موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي أن مانشستر يونايتد رفض عرضا جديدا من إنتر ميلان لضم لوكاكو على سبيل الإعارة لمدة موسمين مقابل 20 مليون يورو، مع أحقية الشراء في نهاية الفترة مقابل 50 مليون يورو.
وكانت إدارة الشياطين الحمر قد رفضت عرضا أوليا من إنتر ميلان لضم الدولي البلجيكي على سبيل الإعارة لمدة موسمين مقابل 10 ملايين يورو، مع أحقية الشراء بشكل نهائي في نهاية الفترة مقابل 60 مليون يورو.
وأشار الموقع إلى أن إدارة اليونايتد لن تقبل أي عرض لاستعارة لوكاكو في الميركاتو الصيفي الحالي.
وتابع "توتو ميركاتو ويب" أن إنتر ميلان لن يدفع 70 مليون يورو مقابل ضم لوكاكو في الميركاتو الصيفي الحالي، وستنتظر إدارة النيراتزوري تغيير النادي الإنجليزي رأيه في القيمة المالية للصفقة.
وارتبط لوكاكو بالرحيل عن يونايتد بسبب تراجع مستواه بالفترة الأخيرة، إذ لم ينجح في تقديم أوراق اعتماده لجماهير "الشياطين الحمر"، منذ انضمامه من إيفرتون قبل عامين.
وعلى مدار الموسم المنقضي، شارك لوكاكو في 45 مباراة بكل المسابقات نجح خلالها في تسجيل 15 هدفا وصنع 4 أهداف.
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