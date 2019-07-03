ويني هارلو تظهرُ بفستان ارتدته كيم كارداشيان.. من الأجمل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قلّدت عارضة الأزياء الكندية وينى هارلو، إطلالة نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان الأخيرة والتي ظهرت بها في حفل عيد ميلاد صديقتها المقرّبة لارسا بيبين في مطعم Craig's السبت الماضي.

وارتدت هارلو، 24 عامًا، وهي أول عارضة أزياء مصابة بالبهاق تعمل في هذا المجال، نفس الفستان الأخضر الذي ارتدته كيم هذا الأسبوع والمصمم من قبل Maisie Wilen، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان الفستان الذي ارتدته كيم، البالغة من العمر 37 عامًا، لونه أخضر فاتحًا قصيرًا مُزيَّنًا بخطوط صفراء مموجة وبأكمام طويلة وياقة عالية.

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ووثّقت ويني مظهرها المذهل بشكل واضح، حيث قامت بنشر صورة لها على إنستغرام وهي تمنح القبلات بينما تجلس على أريكة، وأثارت الصورة ضجة كبيرة بين متابعيها البالغ عددهم 6.2 مليون.

لكن كيم لن تمانع في أن تسرق ويني إطلالالتها، حيث استعانت كارداشيان بعارضة الأزياء الكندية في مجموعة KKW Beauty التجميلية.

وكانت كيم قد اعترفت من قبل بأن ابنتها نورث، البالغة من العمر ست سنوات، كانت "مهووسة" بالعارضة بعد أن شاهدت صورها على إنستغرام.