شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 4 أسابيع عرض.. "الممر" يحصد إيرادات 52 مليونا و300 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة صحوته فى شباك تذاكر موسم عيد الفطر السينمائى بعدما وصلت إيراداته إلى 52 مليونا و308 ألف جنيه فى 4 أسابيع عرض، محتفظاً بالمركز الثانى فى قائمة أفلام الموسم بعد فيلم "كازابلانكا" الذى وصل الى 64 مليون

فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وموسيقى تصويره عمر خيرت.

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"الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورا بحرب الاستنزاف.