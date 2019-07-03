مصطفى خاطر يدعم المنتخب الوطنى أمام جنوب إفريقيا: " الثامنة يا رجالة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى الفنان مصطفى خاطر، الفوز للمنتخب الوطنى أمام جنوب إفريقيا فى منافسات دور الـ16 من بطولة الأمم الإفريقية. وكتب خاطر، عبر حسابه على تويتر، قائلا: جنوب إفريقيا والله أنا شايف إنهم مش جامدين قوى وإن شاء الله نعدى دور الـ 16 بسهولة يارب كملها بالستر، الثامنة يا رجالة". ومن المقرر أن يلتقى المنتخب مع جنوب إفريقيا فى التاسعة من مساء السبت المقبل فى منافسات دور الـ 16.

مصطفى خاطر

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