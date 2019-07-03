شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ياسمين صبرى تستمتع بأجازتها فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقضى النجمة ياسمين صبرى أجازتها الصيفية خارج مصر، وتحديداً فى مدينة بارادايس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث قررت الاستجمام هناك بعد إرهاق تصوير مسلسلها الأخير "حكايتى" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، إضافة إلى إجرائها عملية جراحية مؤخراً فى قدمها بأحد مستشفيات الإسكندرية وتعافت منها سريعاً قبل السفر.

وأرجأت ياسمين النظر فى العروض التى قدمت لها فى الفترة الماضية إلى حين انتهائها من الأجازة وعودتها إلى مصر من أجل حسم أمرها، خاصة وأنها لم تقرر بعد خطوتها المقبلة، لاسيما وأن أمامها عروض سينمائية وأخرى درامية للعرض فى شهر رمضان المقبل.

وقدمت ياسمين مسلسل "حكايتى" فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وضيفة شرف وفاء عامر وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.



ياسمين صبرى

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ياسمين صبرى



ياسمين صبرى



ياسمين صبرى