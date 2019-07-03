بعد عشاء رومانسى مع زوجته.. إيد شيران يخرج من المطعم بكتاب Game Of Thrones

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد قضاء النجم العالمي إيد شيران سهرة ممتعة مع زوجته شيري سيبورن ذات الـ 27 عاما، وتناولهما وجبه العشاء المفضة بالنسبة لهما و هي " السوشي"، وذلك بأحد المطاعم الفخمة ، التقطت عدسات مصوري " البابارتزي" عدة صور للنجم البالغ 28 عاما وهو ممسك بكتاب " Game Of Thrones " . ظهر إيد شيران باطلالة " كاجوال " مميزة ، فكان مرتديا شورت باللون الكحلي إضافة إلى " سويت شيرت " بإحدى درجات اللون الوردي من تصميم " Saint Laurent " وسعره الي 565 جنيه استرليني .

إيد شيران وزوجته (1)

إيد شيران وزوجته (2) Advertisements

إيد شيران وزوجته (3)

إيد شيران وزوجته (4)

إيد شيران وزوجته (5)

إيد شيران وزوجته (6)

إيد شيران وزوجته (7)

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