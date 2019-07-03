شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده يحيي حفلا ضخما في أبها بالسعودية 12 يوليو الجاري.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي فنان العرب محمد عبده حفلا غنائيا ضمن موسم " حفلات صيف أبها 2019 " بالمملكة العربية السعودية ، و من المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة 12 يوليو الجاري، و يبدأ الحفل في الساعة التاسعة مساءا علي مسرح طلال مداح " المفتاحة" في أبها ، و ذلك بحضور عدد كبير من محبي و عشاقي محمد عبده ، و يشارك ايضا بالحفل المطرب فارس مهدي .

يذكر أن محمد عبده بدء مسيرته الفنية عام 1961 ، و استطاع أن يبهر العالم بأدائه المذهل حتي أصبح واحد من مطربي الصف الاول في الوطن العربي ، و من ابرز و أهم أغنياته التي يعشقها جمهوره "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضى عينى" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، وغيرها.

بوستر حفل محمد عبده و فارس مهدي