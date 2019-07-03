شكرا لقرائتكم خبر عن ميلى ماكينتوش تظهر بفستان سعره 1395 جنيها استرلينيا بحفل فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابهرت الممثلة العالمية ميلي ماكينتوش محبيها و معجبيها بإطلالتها البراقة، وذلك خلال حضورها أحد الاحتفالات لإطلاق احدث عطور " Lancôme "، والتي أقيمت في باريس بفرنسا . ظهرت ميلي ماكينتوش البالغة من العمر 29 عاما مرتدية فستانا طويلا باللون الابيض ذى "رقبة عالية" بينما كشف التصميم عن جزء كبير لظهر ميلي ، و هو واحد من ارقي تصميمات دار أزياء " Galvan " ، و وصل سعره إلى 1395 جنيه استرليني . ميلي ماكينتوش (1)

ميلي ماكينتوش (2) Advertisements

ميلي ماكينتوش (3)

ميلي ماكينتوش (4)

ميلي ماكينتوش (5)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميلى ماكينتوش تظهر بفستان سعره 1395 جنيها استرلينيا بحفل فى باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.