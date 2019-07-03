شكرا لقرائتكم خبر عن رامى مالك: أنا مصرى بحب عمر الشريف والموسيقى المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض النجم الأمريكي ذو الأصول المصرية رامى مالك، لعب دور الإرهابى العربى فى فيلم Bond 25 مع النجم العالمى دانيال كريج، والمقرر عرضه عام 2020 فى دور العرض السينمائى.

وأصر مالك الحائز على جائزة الأوسكار، بعد قبوله تجسيد دور الشرير فى فيلم جيمس بوند الجديد، أن شخصيته لن تكون إرهابية ناطقة باللغة العربية، أو شرير يستخدم الدين كوسيلة أو مبرر للجرائم التى يرتكبها ضد الانسانية بشكل عام.

وبحسب تصريحات مالك لصحيفة الاندبندنت البريطانية، فإنه فى جلسته الأولى مع المخرج كارى فوكوناجا مخرج فيلم جيمس بوند الجديد، اشترط عليه عدم لعب الشخصية الشريرة من ناحية الدين، قائلاً "لا يمكننى تجسيد اى عمل ارهابي يعكس ايديولوجية أو دين، هذا ليس شيئاً سأستمتع أثناء تصويره، لذا إذا كان اختيارى للدور هو تجسيد تلك الايديولوجية، فيجب اختيار ممثل آخر يقبل بالدور".

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وقال الممثل الفائز بجائزة الأوسكار عن دوره فى فيلم Bohemian Rhapsody، إن خلفيته العرقية ووعية بأهمية التمثيل الإيجابي وعدم إبراز جوانب غير حقيقية هى من أوصلته إلى هذا المكان واتخاذ هذا القرار الخاص برفض ذلك الدور.

وتحدث مالك عن تراثه المصرى، قائلاً "انا مصرى، لقد نشأت واستمعت للموسيقي المصرية، وأحببت عمر الشريف، هؤلاء هم شعبي، وأشعر بأننى مرتبط بشكل كبير ورائع مع تلك الثقافة الموجودة داخل مصر وبالشعب المصرى الذى أعتبر نفسي نسيجا منه".

جدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة، كما انضم للجزء المنتظر الممثل لأبوين مصريين رامى مالك الذى فاز بالأوسكار الأخيرة.