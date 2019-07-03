شكرا لقرائتكم خبر عن النمور والأسود .. أحدث جلسة تصوير لأبطال The Lion King والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة ديزنى للإنتاج الفنى والسينمائى عن جلسة تصوير جديدة لأبطال فيلم النسخة الحية The Lion King، بجوار شخصياتهم التى سيجسدون التعليق الصوتى لهم فى أحداث الفيلم، المقرر عرضه يوم 19 من شهر يوليو الجارى.

وعلى سياق متصل رجح الكثير من النقاد أن تتخطى افتتاحية فيلم ديزنى المنتظر حاجز الـ 200 مليون دولار فى جميع أنحاء العالم، لتستمر مؤشراته حتى نهاية الشهر المقبل فى الصعود قبل طرح بعض الافلام الجديدة التى يتوقع منافستها فى سباق الإيرادات مثل فيلم hobbs & shaw.

الفيلم يعاد إنتاجه بعد مرورأكثر من 24 عاما على طريقة الـLive Action، الذى يتم استبدال الإنيمشن فيها بمشاهد أكثر حقيقية، وكان الفيلم قد نجح فى ترك بصمة كبيرة لدى الكثيرين، ويأتى الفيلم بنفس قصة الفيلم الذى طرح فى 1994.

ويضم الفيلم الجديد الكثيرمن التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتاليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.