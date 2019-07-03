مصطفي خاطر عن لقاء جنوب أفريقيا: "مش جامدين أوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان مصطفى خاطر، عبر حسابه بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على مباراة المنتخب المصري وجنوب أفريقيا، 6 يوليو الجاري في منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكتب خاطر في التغريدة: "جنوب أفريقيا، والله أنا شايف إن جنوب أفريقيا مش جامدين قوي، وإن شاء الله نعدي دور الـ16 بسهولة، يا رب كملها بالستر".

واستطاع جنوب أفريقيا الصعود لدور الـ16 من البطولة بعد حصد 3 نقاط فى مجموعته، إذ فاز على ناميبيا بهدف، بينما خسر من كوت ديفوار والمغرب بهدف فى كل مباراة.

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