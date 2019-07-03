فيديو| ياسمين صبري تقضي إجازتها في كاليفورنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ياسمين صبري صورًا ومقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، في أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية في مدينة "باراديس" بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. وتحرص ياسمين على مشاركة جمهورها لحظاتها السعيدة، الذي يتفاعل معها محبيها ومتابعيها. يذكر أن ياسمين صبري شاركت في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "حكايتي"، بطولة أحمد صلاح حسني، ووفاء عامر، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج. View this post on Instagram Advertisements View this post on Instagram ❤️ A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on Jul 3, 2019 at 6:24am PDT A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on Jul 3, 2019 at 6:24am PDT

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