آسر ياسين ونجله يستمتعان بالصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان آسر ياسين صورا تجمعه بنجله علي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وظهر ياسين في الصورة رفقة نجله بملابس البحر من أحد الأماكن الساحلية، وعلق: "نحن ذئاب".

آسر بدأ في مايو الماضي تصوير مشاهده في فيلم "صاحب المقام"، الذي يشارك في بطولته مع يسرا وأمينة خليل وبيومي فؤاد، ومن تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج أحمد السبكي وإخراج ماندو العدل.

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