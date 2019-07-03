صلاح عبدالله ينعى نجل حاكم الشارقة: تعازينا لمعشوق المصريين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نعى الفنان صلاح عبدالله، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، نجل حاكم إمارة الشارقة. وكتب عبدالله تغريدة، عبر حسابه بموقع "تويتر": "خالص تعازينا لشارقة الإمارات ولشيخها العظيم صاحب السمو سلطان بن محمد القاسمي معشوق المصريين". يذكر أن الشيخ خالد نجل الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، رحل عن عالمنا أمس في المملكة المتحدة، عن عمر يناهز 39 عاما.

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