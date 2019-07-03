فيديو| سوسن بدر عن أدوار الأمومة: "الممثل عبارة عن عين وعقل يختزن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة سوسن بدر عن كيفية إتقانها لدور الأمومة، في الأدوار التي تقدمها.

وقالت بدر، في حوار لها مع برنامج "الستات ما بيعرفوش يكدبوا" إن الممثل عبارة عن عين يصور وعقل يخزن، مضيفة: "طول رحلة الحياة بنقابل ناس وكلنا أمهات".

وتابعت سوسن، خلال البرنامج المعروض على شاشة "CBC": "أنا أقابل أمهات كثيرة في الشارع، وبحاول أن اختزن في عقلي جميع تصرفاتهم وبأخذ تفصيلة منهم تفيدني في مشهد أو مسلسل فيما بعد".

وشاركت سوسن بدر في أدوار الأمومة في عدة مسلسلات منها مؤخرا "زي الشمس"، "أبو العروسة"، "أهو دا اللي صار"، وغيرها.

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