مدحت العدل عن عصام الشوالي: معلق مزعج جدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر السيناريست والكاتب مدحت العدل، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تدوينة يعلق بها على أداء المعلق عصام الشوالي على مباراة البرازيل والأرجنتين. وكتب العدل: "يا أصدقائي حد غيري شايف إن عصام الشوالي معلق مزعج جدا ولا يأخذ نفسه طوال ٩٠ دقيقة لدرجة مرهقة لأعصاب المشاهدين؟". يُذكر أن عصام الشوالي علق على مباراة البرازيل والأرجنتين في كأس كوبا أمريكا، والتي انتهت بفوز السامبا على التانجو بهدفين نظيفين.

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