في ذكرى ميلاده.. 30 صورة ترصد مشوار النجم العالمي توم كروز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يحتفل النجم العالمي توم كروز اليوم، بعيد ميلاده الـ 57، فقد ولد في 3 يوليو 1962.

اسمه توماس كروز مابوثير، ولد في مدينة نيويورك الأمريكية، وبعد انفصال والديه، أصبح مسؤولا عن والدته وشقيقاته الثلاث.

كان "توم" يحلم أن يكون مصارعا محترفا، وبعد ممارسة الرياضة أصيب في عمر السادسة عشر، وبعدها انضم لفرق المسرح المدرسية، وبرع في التمثيل، وبعد تخرجه من المدرسة الثانوية في الثامنة عشر من عمره، قرر البحث عن الأضواء، ليبدأ بعدها خطواته الأولى في عالم النجومية.

في عام 1981، كانت البداية، حينما شارك توم كروز بدور صغير أمام النجمة بروك شيلدز في بطولة فيلم "حب بلا نهاية"، ليشارك بعدها في تقديم عدد من الأدوار الثانوية في عدد من الأفلام.

كانت الانطلاقة الحقيقية عام 1983، حينما قدم أول بطولة مطلقة له في الفيلم الكوميدي "ريكسي بيزنس"، ليسطع نجمه بعدها وسط نجوم "هوليود".

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من أبرز أعماله الفنية سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة"، والتي صدر منها 6 أجزاء، عرض آخرها العام الماضي.

تزوج النجم العالمي للمرة الأولى عام 1987، من الممثلة ميمي روجرز، والتي كانت تكبره بأكثر من 6 سنوات، وبعد زواج دام 3 سنوات انفصلا، ليتزوج من النجمة العالمية نيكول كيدمان ودام زواجهما أكثر من 10 سنوات.

في عام 2006، تزوج "كروز" من الممثلة الأمريكية كيت هولمز، وأنجب منها ابنتهما "سوري" وانفصلا عام 2012.

انضم توم كروز مع عدد من المشاهير لكنيسة السنتولوجي، وهي مجموعة من المعتقدات والممارسات الدينية التي تم ابتكارها من قبل كاتب الخيال العلمي الأمريكي، رون هوبارد، وتستند هذه الديانة للفلسفة العلمانية والتي أعيدت صياغتها بعدها لـ"فلسفة دينية تطبيقية".

اختير الممثل الأمريكي كأوسم ممثل في العالم، وأوسم رجل في العالم على مدار أعوام عدة.