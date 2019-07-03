أحمد جمال ينعي نجل حاكم إمارة الشارقة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
نعى المطرب أحمد جمال، الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل حاكم الشارقة، عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر".
ونشر جمال صورة من صلاة الجنازة، وعلق:"البقاء والدوام لله، خالص تعازينا لسمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة في وفاة المغفور له بإذن الله نجله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، ونسأل الله أن يلهمكم الصبر والسلوان".
يذكر أن الشيخ خالد نجل الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، رحل عن عالمنا أول أمس الإثنين، عن عمر ناهز 39 عامًا، وذلك أثناء تواجده بالمملكة المتحدة.
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