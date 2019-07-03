أمير كرارة يوجه رسالة لظافر العابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعرب الفنان أمير كرارة، عن حبه لصديقه الفنان ظافر العابدين، موجها له رسالة، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشر "كرارة" صورة له مع ظافر العابدين خلال كواليس تصوير برنامج سهرانين، وعلق: "من أكتر الناس احترام وأخلاق وتواضع، أخويا وحبيبي النجم ظافر العابدين".

وحل الفنان ظافر عابدين، والفنانة درة ضيوفا ببرنامج سهرانين الذي يقدمه أمير كرارة.

يذكر أن الفنان أمير كرارة يعرض له حاليا، فيلم "كازابلانكا" ويشاركه البطولة غادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوى وأحمد داش، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى، وتأليف هشام هلال.

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