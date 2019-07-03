قبل قصي خولي... نجوم عرب صدموا جمهورهم بزيجاتهم السرّية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 يوليو 2019 07:36 مساءً - من هي زوجة قصي خولي؟ سؤال يطرحه جمهور الممثل السوري، الذي فوجىء قبل أيّام بإعلانه استقبال مولوده الأوّل.



كان قد تسرّب قبل أشهر خبر زواج قصي من سيّدة أميركية، الأمر الذي رفض تأكيده أو نفيه خلال حلوله ضيفاً على برنامج "مجموعة إنسان" في رمضان الماضي.



إعلان قصي خبر ولادة ابنه، فتح التساؤلات عن سبب إخفاء الممثل زواجه، وعن هويّة زوجته، تردّد أنّها تونسيّة تقيم في فرنسا، ونشرت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعه بسيّدة قيل إنّها زوجته، إلا انّ قصي التزم الصمت، مؤكّداً أنّه حتى في عصر السوشال ميديا، بإمكان الفنان أن يحيط حياته بسياجٍ من السرّية.

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-وائل كفوري:



منذ مدّة طويلة، تتناقل الصّحافة خبر طلاق الفنان وائل كفوري، الذي تدخّل مرّة واحدة لنفي الخبر بعد ولادة ابنته الثانية، خلال ظهوره في مباراة "مس ليبانون". كانت المرّة الأولى التي يتحدّث فيها عن حياته الخاصّة، وبعدها عادت الشائعات، لتعلن الإعلاميّة ريما نجيم قبل أسابيع بالنيابة عن الفنان، أنّه مطلّق رسمياً منذ أشهر.



نجح وائل في إخفاء خبر طلاقه، كما نجح في إخفاء خبر زواجه، عام 2010، عندما فوجىء الوسط الإعلامي بخبر زواجه من أنجيلا بشارة، الذي لم يكشف عنه إلا قبل فترة وجيزة من ولادة ابنته الأولى ميشال.



وطوال هذه الفترة، كان وائل حريصاً على إخفاء عائلته عن الإعلام، إلى أن وقع الطلاق، فظهرت زوجته إلى الأضواء من خلال حسابها على "انستغرام" حيث باتت تنشر صورها.

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كاظم الساهر



أين خطيبة كاظم الساهر؟ سؤال يثير اهتمام محبيه، الذين يعلمون أنّ الفنان بارع في إخفاء تفاصيل حياته الخاصّة، التي لم يعرف عنها أكثر من أنه رجل مطلق ولديه ولدان، إلى أن تسرّبت العام الماضي صوراً تجمعه بصبية، فاضطر للإعلان عن خطوبته، بعد أن كان يفضّل إبقاء الأمر بعيداً عن الإعلام.



خطيبة كاظم هي الشابّة التونسيّة سارة التي لم تكن الصحافة على علم بوجودها في حياته، والتي أعلن عن خطوبته لها في حفلٍ أمام جمهوره ليضع حداً للشائعات، إلا أنّ أخبار الخطوبة والزواج وعلاقة كاظم بسارة اختفت عن الإعلام، رغم حضوره الدائم في الحفلات في أكثر من بلدٍ عربي.



تيم حسن ووفاء الكيلاني



بصورة من عقد القران أعلن الممثل السوري تيم حسن ارتباطه بالإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، ما شكّل صدمة لجمهورهما الذي لم يكن يعلم أن ثمّة علاقة تربطهما، وأنّ وفاء تطلقت من زوجها الأوّل.



وكان كل ما جمع الزوجين علناً، حلقة تلفزيونية استضافت فيها وفاء تيم، الذي نجح في إخفاء تفاصيل ارتباطه، رغم وجوده تحت الأضواء، حيث كان يومها يحصد نجاح الجزء الأول من مسلسل "الهيبة"، وقد أبدى زملاؤه في المسلسل يومها دهشتهم من خطوة زواجه التي جاءت مباشرةً بعد انتهاء عرض "الهيبة"، إذ لم يكن أحد منهم على علم بأنّ تيم في طريقه إلى الزواج.

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تامر حسني



رغم أنّه ليس من الفنانين الذين يهربون من الأضواء، ويفضّلون تجنّب عدسات الكاميرا، إلا أنّه فضّل الزواج بصورة هادئة، وفاجىء جمهوره بخبر زواجه من بسمة بوسيل.



وقد أعلن تامر الخبر من خلال منشور على الفايسبوك، لتؤكد بعدها مصادر مقرّبة من العروسين أنّهما كانا قد تزوّجا قبل إعلان الزواج بأشهر، ونجحا في إخفاء خبر زواجهما وقبله علاقتهما العاطفية. ولا يزال تامر مصراً على إخفاء صور أولاده عن الإعلام، وقد نجح لغاية اليوم في مراده، رغم الأضواء التي تطارده.



ميريام فارس



لم تكن علاقة الفنانة ميريام فارس بحبيبها داني حداد سريّة، إلا انّها لم تعلن يوماً موعداً لزواجها لتفاجىء جمهورها بصورة خاتم زواج في إصبع يدها اليسرى مع عبارة "شهر العسل".



اعتقد كثيرون يومها أنّ ميريام تروّج لفيديو كليب جديد، ليتبيّن أنّ الفنانة تزوّجت بالفعل بعيداً عن الإعلام، ولم تسرّب لغاية اليوم أي صورة تجمعها بعريسها من حفل زفافها. كما أنها لم تنشر أي صورة لزوجها، وبدأت تعتمد السياسة نفسها مع ابنها جايدن، رغم أنها صوّرت معه فيديو كليب "غافي" لدى ولادته.



نانسي عجرم



الفنانة نانسي عجرم تعتبر كتاباً مفتوحاً، يعرف جمهورها أخبارها، وتشارك صور عائلتها وبناتها مع جمهورها، إلا أنّها فاجأت جمهورها في خريف العام 2008 بإعلان خبر زواجها مدنياً من طبيب الأسنان فادي الهاشم.



الزواج تمّ في تونس حيث كانت نانسي تحيي حفلة، ولم تقم حفل زفاف أسطوري كما توقّع جمهورها.



زيجات الفنانين السرية في عصر السوشال ميديا، تؤكد أنّ الفنان الذي لا يشرّع أبوابه، تبقى أموره الخاصّة طي الكتمان، حتى لو كان الأمر المراد كتمانه زواج وعائلة وحتى أولاد لا يكاد يعرف عنهم جمهور الفنان أكثر مما يريدهم أن يعرفوا.