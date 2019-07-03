الله يرحمه ويغفر له.. أصالة تنعى نجل حاكم الشارقة

حرصت الفنانة أصالة نصري، على نعي الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل حاكم الشارقة، الذي رحل عن عالمنا أول أمس الأثنين، وذلك من خلال منشور عبر تطبيق الصور على انستجرام.

ونشرت أصالة صورة لـ نجل حاكم الشارقة الإماراتية، وعلق قائلة: «الله يرحمه

ويغفر له ويعين شيوخنا وأبناء شعبنا في الإمارات الحبيبه، على هذا المُصاب الجلل».

وكان ديوان حاكم الشارقة قد نعى وفاة الشيخ خالد، نجل حاكم الإمارة، سلطان بن محمد القاسمي، والذي توفي في بريطانيا، يوم

الاثنين 1 يوليو 2019.

وتقرر إعلان الحداد الرسمي العام في البلاد وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة 3 أيام، اعتبارا من وقت وصول الجثمان والصلاة عليه.