كازابلانكا يتخطى 700 ألف جنيه إيرادات أمس ويتراجع بعد الممر



حقق فيلم "كازابلانكا" إيرادات بلغت 60 مليون جنيه منذ عرضه قبل 24 يوما.

وحقق امس الثلاثاء ايرادات بلغت 706 آلاف و624 جنيها . وتراجع ايراداته عن الممر أمس حيث حقق الممر 915 ألفا و329 جنيها .

"كازابلانكا" من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج

شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور، وبطولة أمير كرارة، وغادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وإياد نصار، ولبلبة، ومحمود البزاوي، وأحمد داش.

وتدور أحداث فيلم "كازابلانكا" في إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو

على السفن، يُطلق عليهم «هجامين البحر»، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصى ويهرب على المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.

ويشارك في العمل النجم التركي خالد أرغنش، وعدد من النجوم كضيوف شرف، وهم مصطفى شعبان، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وأحمد فهمي، وغيرهم.

