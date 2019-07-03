كازابلانكا يتخطى 700 ألف جنيه إيرادات أمس ويتراجع بعد الممر

حقق فيلم "كازابلانكا" إيرادات بلغت 60 مليون جنيه منذ عرضه قبل 24 يوما.
وحقق امس الثلاثاء ايرادات بلغت 706 آلاف و624 جنيها . وتراجع ايراداته عن الممر أمس حيث حقق الممر 915 ألفا و329 جنيها .
"كازابلانكا" من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاجشركة سينرجى فيلمز ووليد منصور، وبطولة أمير كرارة، وغادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وإياد نصار، ولبلبة، ومحمود البزاوي، وأحمد داش.
وتدور أحداث فيلم "كازابلانكا" في إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو
ويشارك في العمل النجم التركي خالد أرغنش، وعدد من النجوم كضيوف شرف، وهم مصطفى شعبان، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وأحمد فهمي، وغيرهم.
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