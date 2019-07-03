بالفيديو.. ديانا حداد تطرح "أحبك وكذا"

طرحت الفنانة ديانا حداد أحدث أغانيها بعنوان "أحبك وكذا"، عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وهي من كلمات فراس الحبيب، و ألحان علي صابر، و توزيع محب الراوي. الحبيب، و ألحان علي صابر، و توزيع محب الراوي. يذكر أن المطربى ديانا حداد طرحت سابقاً كليب بعنوان "إلي هنا"، و الأغنية من كلمات رامي العبودي، و ألحان علي صابر، وتوزيع محب الراوي، كما تخطى الكليب حاجز الـ 79 مليون نسبة مشاهدة.

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