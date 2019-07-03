روتانا تطرح ألبوم صابر الرباعي الجديد حصريا على Deezer

اعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن طرحها ألبوم الفنان التونسي صابر الرباعي الجديد كاملًا مساء اليوم الأربعاء، عبر تطبيق Deezer للموسيقى، قبل يوم من موعد طرحه على موقع الفيديوهات يوتيوب، وباقي المتاجر الإلكترونية، وسوق الـ CD.

وكان صابر الرباعي، أطلق أغنيتين من ألبومه الجديد، حصريًا على تطبيق موسيقى لأحد شركات الهواتف المحمولة الراعية للألبوم، وهما أغنيتي: "عسى يومي" و"غشاش"، وذلك قبل يومين.

كما طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية «كتاب المجروحين»

عبر تطبيق ديزر للموسيقى، من الألبوم، بعدها طرحت تيزر (إعلان تشويقي) من أغنية «عمري الجديد» باللهجة المصرية، لتشوق الجمهور.

وحددت شركة روتانا، يوم 4 يوليو المقبل لطرح ألبوم صابر الرباعي الجديد، كاملًا، الذي لم يتم الكشف عن اسمه حتى الآن، ويتضمن 10 أغان مختلفة.

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