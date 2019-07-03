بالصور.. مريهان حسين تشعل الإنستجرام

فاجأت الفنانة ميريهان حسين متابعيها بنشر صورة لها وهي متواجدة في إحدى الشواطئ بمصر عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". والفيديوهات "إنستجرام". علقت لمتابعيها قائلة : "وحشتوني". وظهرت في الصورة وهي مرتدية ملابس صيفية بإطلالة Advertisements جذابه لها. يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميريهان حسين يعرض لها حاليا مسلسل "علامة استفهام" والذى تقوم ببطولته مع محمد رجب وهيثم أحمد زكى وإخراج سميح النقاش.

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