في 24 ساعة.. ناصيف زيتون يتخطى المليون بأغنية "كل يوم أحبك"

اجتازت أغنية "كل يوم أحبك" للفنان ناصيف زيتون حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد يوم واحد من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات:عمر ساري، ألحان:محمد بشار، توزيع:جيمي حداد. يذكر أن آخر إصدارات ناصيف الغنائية كانت أغنية "تكة" التي حصدت أكثر من 12 مليون مشاهدة.

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