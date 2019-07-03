شاهد.. والد محمد رمضان يحيي ذكرياته بالصور مع ابنه

نشر الفنان محمد رمضان صورة له وهو طفل عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام". علق قائلا: "أنا بشرب الشاي مع أبويا انهاردة الصبح الأربعاء 3 يوليو 2019 سابني ودخل الأوضة بتاعته، ورجع بالصور دي أبويا انهاردة الصبح الأربعاء 3 يوليو 2019 سابني ودخل الأوضة بتاعته، ورجع بالصور ديوحكالي اليوم ده بالتفصيل وكأنه امبارح. أيوه أنا سنة 1990. يذكر أن آخر الأعمال التي قام بها الفنان محمد رمضان مسلسل "زلزال"، بطولة ماجد المصري، حلا شيحة، إخراج إبراهيم فخر.

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