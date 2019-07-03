هيدي كرم علي الإنستجرام : "قريبا..ترقبوا"

نشرت الفنانة هيدي كرم صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وظهرت في الصورة بإطلالة مميزة، ومن المقرر أنها ستخوض في عمل جديد سيطرح قريبًا ولكنها لم تتحدث عن هذا العمل بشكل دقيق، حيث علقت عليالصورة قائلة :" قريبًا..ترقبوا" .
يذكر أن النجمة هيدي كرم آخر الأعمال التي شاركت فيها أعمال مسلسل "الزوجة 18"، وتدور أحداث المسلسل حول "حمزة" رجل متعدد الزيجات، في كل مرة يتزوج امرأة
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