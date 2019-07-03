بالفيديو: طائر نورس يلتهم أرنبا دفعة واحدة!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 يوليو 2019 07:11 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أدهش فيديو، التقطته كاميرا محترف في تصوير الحياة البرية، رواد الإنترنت لما فعله طائر النورس بأرنب اصطاده من سهل بري.

وتظهر المشاهد الأولى للفيديو أرنبا يأكل العشب، ثم نورسا يلتقطه بمنقاره ويهز برأسه بحدة.

وأسقط النورس الأرنب عدة مرات على الأرض، واستمر بهزه حتى نفق. ويرفع الطائر رأسه حتى يفسح المجال للفريسة بالانزلاق فيه. وتظهر، بعد ثوان فقط، أطراف الأرنب خارج فم النورس ومن ثم يختفي الأرنب كليا داخل جوف النورس، الذي ابتلعه بالكامل.

وتتغذى النوارس عادة على الأسماك، لكنها تصطاد أحيانا الثدييات والطيور الأخرى وتأكل بيضها وتفترس أيضا أبناء جلدتها الأصغر منها حجما.

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النورس (الاسم العلمي:Larus) هي جنس من الطيور يتبع فصيلة النورسية من الرتبة الزقزاقيات .

والنورس هو طائر مائي يتواجد غالباً قرب الشواطئ يتغذى على الأسماك. إضافة إلى أن هذه الطيور تقوم بكنس الشواطئ لتتغذى على البقايا والفضلات الكثيرة التي تجدها على هذه الشواطئ. يعرف أيضاً باسم زُمُج الماء.

وهناك العديد من أنواع النورس المنتشرة حول العالم بأشكال وأحجام وألوان مختلفة.

النورس الرمادي الفاتح (الاسم العلمي:Leucophaeus), النورس الإسفيني الذيل (الاسم العلمي:Rhodostethia), النورس الخطافي المنقار (الاسم العلمي:Creagrus),

النورس المحب للثلج (الاسم العلمي:Pagophila), نورس ذيل السمكة (الاسم العلمي:Xema), نورس الريسا (الاسم العلمي:Rissa)