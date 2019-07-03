ماجد المهندس يُطلق جديده "أوقعلك عقد"

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""الخليج 365"" من بيروت: أصدر الفنان ماجد المهندس أغنية "أوقعلك عقد" من كلمات محمد الواصف وألحان علي جاسم وتوزيع أحمد المهندس. ولاقت الأغنية رواجاً على مواقع التواصل الإجتماعي منذ الساعات الأولى لإصدار الإعلان الترويجي الخاص بها، وبعد طرحها على قناة روتانا YouTube حيث تجاوزت المليونين مشاهدة.

من جهةٍ أخرى، يستعد "المهندس" في الفترة القادمة لجولة حفلات خلال موسم الصيف يبدأها في السعودية من مدينة جدة إلى مدينة ابها برعاية هيئة الترفيه. فيما سيكون بعدها على موعد مع جمهور مهرجان صلالة، ويشارك بعدها في مهرجان أفران في المغرب. ثم سينتقل إلى لندن حيث سيُحيي حفلاً من إنتاج شركة روتانا المنتجة والمشرفة على حفلاته.