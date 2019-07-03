شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل حفل نيكى ميناج فى المملكة العربية السعودية 18 يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مفاجأة من العيار الثقيل لكل محبى الموسيقى والغناء فى الوطن العربى، أعلنت عدد من المواقع العالمية أن نجمة الهيب هوب الشهيرة نيكى ميناج سوف تحيى حفلا غنائيا ضخما فى جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم 18 يوليو الجاري، وذلك حسب موقع "TIME" الذى كشف عن أن الحفل يتماشى مع القوانين "السعودية" وهو خالٍ من الكحول والمخدرات، وهو مفتوح للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فأكثر.

وحسب الموقع فالحفل سيقام في أجواء مبهرة ومميزة مماثلة للحفلات الكبري مثل "MTV".

وقد تداول الخبر عدد هائل من المواقع الفنية من أبرزها "abcnews" و"Fox News" The Guardian ، وغيرهم.

يذكر أن نيكي ميناج تعرف أنها تبحث دائمًا عن الظهور بإطلالات جريئة تثير الجدل بعد كل حفل تظهر به، لكن من المتوقع أن تلتزم النجمة الشهيرة بالزي "المحتشم" حتى لا تكون محط للانتقاد من قبل الملايين بالوطن العربى.

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نيكي ميناج (2)



