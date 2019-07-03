شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم أعمال عمرو سمير فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد الفنان والمذيع الشاب عمرو سمير الذى رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ فى سن صغيرة شكل صدمة لكل من سمع بالخبر قبل عامين فى نفس الشهر من عام 2017.





عمرو سمير قدم العديد من الأعمال البرامجية والدرامية والسينمائية فقد كان أول ظهور له من خلال فيلم "القتل اللذيذ" حينما كان عمره آنذاك 10 سنوات فقط، ليشارك بصحبة نجوم مثل ميرفت أمين وسمير صبرى وإلهام شاهين ومنى زكى.





كما شارك فى فيلم "عودة الندلة" بعدما ظهر فى دور ابن الفنانة عبلة كامل والفنان الراحل عزت أبو عوف، أيضًا شارك فى مسلسل قضية رأى عام من خلال دور أثار ردود فعل كبيرة حين لعب شخصية شاب يشارك فى اغتصاب فتيات بجانب أصدقائه.

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أيضًا شارك سمير فى مسلسل "شط إسكندرية" مع النجم ممدوح عبد العليم، والذى شاركه فى بطولة المسلسل وفاء عامر، وعزت أبو عوف وصفاء الطوخى.

كما شارك فى سيت كوم باسم "كافيه تشينو" بطولة خالد النبوى ونشوى مصطفى ودنيا سمير غانم ووائل علاء وسليمان عيد، وعمرو رمزى، وفتوح أحمد وتأليف تامر إبراهيم وإخراج سامح عبد العزيز، كما شارك خلال برنامج "خطوات الشيطان"، مع معز مسعود، ومسلسل "مزاج الخير" بطولة مصطفى شعبان.